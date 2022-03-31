На Epic Games опять подали в суд из-за танца в Fortnite

Epic Games в очередной раз вызывают в суд. Истцом выступает хореограф Кайл Ханагами. Он обвиняет американскую компанию в незаконном использовании его танца в Fortnite.
Судя по опубликованным кадрам, разработчики королевской битвы как минимум вдохновлялись работой хореографа. Самое интересное, что Ханагами оформил авторские права на свой номер в 2017 году, а эмоция появилась в Fortnite лишь спустя несколько лет. Теперь Epic Games предстоит убедить суд в том, что компания не нарушала авторских прав. Иначе организации предстоит выплатить немалый штраф автору, а также удалить танец из игры.
Ранее Epic Games уже обвиняли в незаконном использовании танцев, однако судья вставал на сторону компании. У истцов попросту не было авторских прав на тот или иной перформанс. Так что в этот раз всё может закончиться совсем иначе.
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