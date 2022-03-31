В России снова покажут «Бумер» и «Бумер 2»

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что вслед за фильмами «Брат» и «Брат 2» в российских кинотеатрах покажут дилогию «Бумер». Фильмы перевыпустят уже 21 апреля.

Повторным прокатом займётся компания «Наше кино». Вероятно, отечественные картины продолжают повторно показывать из-за того, что российский рынок покинули крупные западные компании, включая Sony Pictures, Universal Pictures, Warner Bros. и другие.

Первая часть франшизы рассказывает о непростой жизни четырёх друзей, которая разворачивается в 1990-е. Из-за обстоятельств им приходится переступать черту закона и совершать преступления. Вторая часть «Бумера» выступает продолжением и рассказывает уже про одного героя.

Главные роли исполнили Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов и Сергей Горобченко.

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