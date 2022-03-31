В России снова покажут «Бумер» и «Бумер 2»

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что вслед за фильмами «Брат» и «Брат 2» в российских кинотеатрах покажут дилогию «Бумер». Фильмы перевыпустят уже 21 апреля.
Повторным прокатом займётся компания «Наше кино». Вероятно, отечественные картины продолжают повторно показывать из-за того, что российский рынок покинули крупные западные компании, включая Sony Pictures, Universal Pictures, Warner Bros. и другие.
Первая часть франшизы рассказывает о непростой жизни четырёх друзей, которая разворачивается в 1990-е. Из-за обстоятельств им приходится переступать черту закона и совершать преступления. Вторая часть «Бумера» выступает продолжением и рассказывает уже про одного героя.
Главные роли исполнили Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов и Сергей Горобченко.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 31 марта 2022
-
13:29
-
13:03
-
12:59
-
12:43
-
12:27
-
11:51
-
11:20
-
10:50
-
10:20
-
09:51
-
09:23
-
08:54
-
08:26
- 30 марта 2022
-
20:39
-
19:56
-
19:36
-
19:35
-
19:04
-
18:46
-
18:39
-
18:15
-
17:41
-
17:07
-
16:33
-
15:55
-
15:14
-
15:11
-
15:07
-
14:36
-
14:22
-
14:05
-
13:50
-
13:14
-
13:13
-
12:58