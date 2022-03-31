В СНГ отменили турнир по PUBG Mobile
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Организаторы турнира PUBG Mobile Pro League объявили об отмене соревнования в СНГ. По их словам, причиной для отказа от турнира послужила текущая ситуация в мире, которая не позволяет в полной мере подготовиться.
Как отметили в социальных сетях, подобное решение было нелегко принять, однако эту меру назвали вынужденной. Примечательно, что 20 слотов, отведённых под СНГ, передадут другим регионам, в том числе лигам Турции и Западной Европы.
Киберспортивная организация Guardians of the Maiden Tower заявила, что попытается прояснить ситуацию и узнать о возможности возвращения команды в кратчайшие сроки.
Мы уважаем и любим вас, наших болельщиков. Мы поддерживаем наших игроков. От лица менеджмента GMT Esports обещаем: мы приложим все возможные усилия, чтобы прояснить ситуацию и узнать о возможности возвращения нашей команды к соревновательному PUBG Mobile в самые кратчайшие сроки.
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