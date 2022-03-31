В России продают LEGO-город за 1 млн рублей
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На торговой площадке «Авито» появилось необычное объявление от пользователя под именем Артём. Житель Санкт-Петербурга хочет продать огромный LEGO-город за 1,1 млн рублей. По словам создателя объявления, на сборку всей конструкции ушло 17 лет.
По словам Артёма, в его коллекции есть очень много редких наборов, а продажа связана с переездом. Россиянин прокомментировал своё объявление изданию «Подъём». Артём заявил, что покупал наборы LEGO по всему миру.
LEGO покупал по всему миру: что-то в Праге, что-то в Вене, даже есть из Америки. Одна женщина была готова взять его сразу за € 6 тыс., я отказался. Это, конечно, для коллекционеров, эксклюзивное. Там есть наборчики такие недетские.
3 марта стало известно, что LEGO приостанавливает поставки продукции в Россию. Причиной послужила напряжённая ситуация в мире.
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