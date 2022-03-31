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Создатели Cyberpunk 2077 устроили конкурс квартир

Создатели Cyberpunk 2077 устроили конкурс квартир
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Авторы Cyberpunk 2077 из студии CD Projekt RED объявили о старте конкурса «Квартиры». Его суть в том, чтобы прислать разработчикам фото одной из квартир Ви и показать, как он проводит там своё время.

За призовые места студия щедро вознаградит. Судя по всему, победных места будет три. Призы следующие: мышь, клавиатура и гарнитура Alienware в цвете Dark Side of the Moon, артбук Cyberpunk 2077, набор подарков в стиле Cyberpunk 2077.

У этого конкурса есть свои правила. Так, например, участникам нельзя пользоваться модами для игры, изменять скриншоты в сторонних программах и присылать больше одного скриншота. Остальное разрешается.

Конкурс продлится до 6 апреля. Затем стартует следующий, уже с другой тематикой. Принять участие можно на сайте Cyberpunk 2077.

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