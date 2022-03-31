Вакансии: Sony работает над дорогим хоррором для PS5

Похоже, Sony работает над крупнобюджетным хоррором для PlayStation 5 на Unreal Engine 5. Об этом прямо говорится в вакансии британской студии Firesprite.

Вы вряд ли слышали об этой студии. Её основали выходцы из студии Studio Liverpool (ранее Psygnosis), наиболее известные по работе над серией WipeOut. Сейчас же Firesprite трудится над Horizon Call of the Mountain для PlayStation VR2 и, по данным СМИ, взяла на себя работу над перезапуском Twisted Metal.

Похоже, хоррор станет уже третьим проектом студии. Правда, неизвестно, создаётся ли он по известному или новому бренду. В сети который год ходят слухи, что Sony приобрела лицензию на создание новой Silent Hill — тогда сообщалось, что проектом занята японская Japan Studios, но Sony закрыла её.