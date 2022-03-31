Дэниела Рэдклиффа утомили разговоры про Уилла Смита на «Оскаре»
Поделиться
Главным событием прошедшего «Оскара-2022» стала пощёчина Уилла Смита ведущему Крису Року. В сети тут же появились фотожабы, обсуждения и много чего другого.
Даниэля Рэдклиффа, известного по «Гарри Поттеру», спросили, как он может прокомментировать данный инцидент. Актёр воздержался от каких-либо слов, поскольку не хочет «становится ещё одним мнением».
Мне просто уже так надоело слышать мнение людей об этом, что я просто не хочу быть ещё одним мнением, добавляющимся к ним.
К слову, по поступку Смита прошёлся даже Джим Керри, а организаторы церемонии попросили актёра удалиться из зала, но тот отказался. Как ситуация будет развиваться дальше, точно неизвестно.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 31 марта 2022
-
18:02
-
17:51
-
17:45
-
16:42
-
16:27
-
16:08
-
15:47
-
15:03
-
14:45
-
14:21
-
14:17
-
13:48
-
13:42
-
13:29
-
13:03
-
12:59
-
12:43
-
12:27
-
11:51
-
11:20
-
10:50
-
10:20
-
09:51
-
09:23
-
08:54
-
08:26
- 30 марта 2022
-
20:39
-
19:56
-
19:36
-
19:35
-
19:04
-
18:46
-
18:39
-
18:15
-
17:41
Партнерский контент