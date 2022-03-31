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Дэниела Рэдклиффа утомили разговоры про Уилла Смита на «Оскаре»

Дэниела Рэдклиффа утомили разговоры про Уилла Смита на «Оскаре»
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Главным событием прошедшего «Оскара-2022» стала пощёчина Уилла Смита ведущему Крису Року. В сети тут же появились фотожабы, обсуждения и много чего другого.

Даниэля Рэдклиффа, известного по «Гарри Поттеру», спросили, как он может прокомментировать данный инцидент. Актёр воздержался от каких-либо слов, поскольку не хочет «становится ещё одним мнением».

Мне просто уже так надоело слышать мнение людей об этом, что я просто не хочу быть ещё одним мнением, добавляющимся к ним.

К слову, по поступку Смита прошёлся даже Джим Керри, а организаторы церемонии попросили актёра удалиться из зала, но тот отказался. Как ситуация будет развиваться дальше, точно неизвестно.

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