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Сериал «Оби-Ван Кеноби» стартует на два дня позже, зато сразу с двумя эпизодами

Сериал «Оби-Ван Кеноби» стартует на два дня позже, зато сразу с двумя эпизодами
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31 марта Disney сообщила, что сериал «Оби-Ван Кеноби» немного задержится. Старт шоу планировался 25 мая, однако по неизвестным причинам его передвинули на 27 мая.

Disney компенсирует задержку небольшим бонусом. 27 мая вместо одного эпизода выйдут сразу два. Об этом рассказал актёр Юэн Макгрегор в свежем ролике, который появился на канале по «Звёздным войнам». Макгрегор также поблагодарил всех за поддержку.

Главные роли в шоу сыграют Юэн Макгрегор, Руперт Френд, Джоэл Эдгертон, а Хейден Кристенсен вновь исполнит роль Дарта Вейдера.

Премьера сериала состоится на Disney+. Этот сервис недоступен в России.

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