Слух: выход «Ведьмака 3» на некстгене заморозили из-за России

Белорусский сайт IXBT Games сообщает, что CD Projekt разорвала отношения с Saber Interactive, которая около двух лет работает над некстген-версией «Ведьмака 3» для PS5, Xbox Series и ПК с трассировкой лучей и другими техническими нововведениями.

Разрыв якобы произошёл из-за того, что основной офис Saber находится в Санкт-Петербурге — то есть в России. В материале также сообщается, что перевыпуск «Ведьмака 3» ожидался в сентябре, хотя CD Projekt публично анонсировала дату выхода на второй квартал (апрель-июнь).

В итоге CD Projekt забрала наработки Saber и заморозила запланированный релиз. Сам IXBT не указывает источник информации и не ссылается на другие издания. Мы отправили запросы представителям Saber Intarctive и CD Projekt, но к выходу материала они не успели ответить.

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Важно отметить, что основной офис Saber действительно находится в Санкт-Петербурге, однако юридически компания зарегистрирована в США. Более того, не так давно фирма стала частью шведского конгломерата Embracer Group, куда также входят THQ Nordic, Deep Silver и Gearbox.

CD Projekt уже сотрудничала с Saber: петербургская студия занималась переносом «Ведьмака 3» на Nintendo Switch. Многие называли порт «невозможным», однако Saber вполне успешно справилась с задачей.