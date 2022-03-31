Слух: выход «Ведьмака 3» на некстгене заморозили из-за России

Белорусский сайт IXBT Games сообщает, что CD Projekt разорвала отношения с Saber Interactive, которая около двух лет работает над некстген-версией «Ведьмака 3» для PS5, Xbox Series и ПК с трассировкой лучей и другими техническими нововведениями.
Разрыв якобы произошёл из-за того, что основной офис Saber находится в Санкт-Петербурге — то есть в России. В материале также сообщается, что перевыпуск «Ведьмака 3» ожидался в сентябре, хотя CD Projekt публично анонсировала дату выхода на второй квартал (апрель-июнь).
В итоге CD Projekt забрала наработки Saber и заморозила запланированный релиз. Сам IXBT не указывает источник информации и не ссылается на другие издания. Мы отправили запросы представителям Saber Intarctive и CD Projekt, но к выходу материала они не успели ответить.
***
Важно отметить, что основной офис Saber действительно находится в Санкт-Петербурге, однако юридически компания зарегистрирована в США. Более того, не так давно фирма стала частью шведского конгломерата Embracer Group, куда также входят THQ Nordic, Deep Silver и Gearbox.
CD Projekt уже сотрудничала с Saber: петербургская студия занималась переносом «Ведьмака 3» на Nintendo Switch. Многие называли порт «невозможным», однако Saber вполне успешно справилась с задачей.
- 31 марта 2022
-
19:25
-
18:53
-
18:35
-
18:12
-
18:02
-
17:51
-
17:45
-
16:42
-
16:27
-
16:08
-
15:47
-
15:03
-
14:45
-
14:21
-
14:17
-
13:48
-
13:42
-
13:29
-
13:03
-
12:59
-
12:43
-
12:27
-
11:51
-
11:20
-
10:50
-
10:20
-
09:51
-
09:23
-
08:54
-
08:26
- 30 марта 2022
-
20:39
-
19:56
-
19:36
-
19:35
-
19:04