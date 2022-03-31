В World of Tanks с 1 апреля начнутся скидки

Разработчики World of Tanks из Wargaming объявили о проведении специальной акции выходного дня. Она пройдёт с 1 по 4 апреля. В это время можно будет купить снаряжение со скидкой в 25%, а также приобрести игровое золото и элементы кастомизации со скидкой в 50%.
Вместе с этим появятся задачи на выполнение. В первом задании, например, нужно будет попасть в топ-10 по опыту в своей команде, за это игроки получат бонус в виде дополнительного опыта к экипажу. В другом задании необходимо за любое количество боёв уничтожить 15 танков. За выполнение цели авторы тоже вознаградят.
Недавно в World of Tanks стартовало тестирование события «Искусство стратегии». В этом новом режиме игроки попробуют себя в роли Стратега или Танкиста.
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