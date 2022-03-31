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С Брюса Уиллиса сняли «Золотую малину» из-за болезни

С Брюса Уиллиса сняли «Золотую малину» из-за болезни
Almode
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30 марта стало известно, что легендарный Брюс Уиллис покинет киноиндустрию. Это связано с его болезнью, афазией, которая вызывает расстройство речи.

В связи с этим организаторы антипремии «Золотая малина» отозвали у актёра звание за «худшую роль в фильме 2021 года». По словам Джона Уилсона и Мо Мёрфи, выдавать «Золотую малину» в таком случае не очень уместно.

После долгих раздумий и размышлений мы приняли решение отменить премию «Золотая малина», присуждённую Брюсу Уиллису, из-за его болезни. Если чьё-то здоровье определяет поведение актёра, то мы считаем нецелесообразным выдавать награду.

Несмотря на завершение карьеры, Уиллис ещё появится в фильмах 2022 года. Правда, увидеть его можно будет в небольших ролях.

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