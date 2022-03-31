Источники: до конца года в Xbox Game Pass появится семейная подписка

Журналисты Windows Central выяснили, что Microsoft планирует расширить тарифный план Xbox Game Pass до конца 2022 года, добавив в него семейную подписку. Такая уже есть в сервисах Nintendo, а стриминговые платформы вроде Netflix и Disney+ практикуют её годами.

По данным СМИ, Microsoft хотела добавить семейный доступ «давно», но работа над функцией застопорилась из-за серии операционных вопросов. Аналитики должны просчитать распределение роялти, а сама компания — определиться, какие игры в итоге получат подписчики.

Журналисты рассчитывают, что новый тарифный план поможет подключить к Game Pass до пяти человек, что значительно выгоднее, чем оплачивать сразу пять доступов. Дополнительные детали вроде стоимости подписки и количества её уровней пока неизвестны.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!