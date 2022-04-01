E3 2022 полностью отменена

Организаторы некогда главной игровой выставки E3 объявили, что в этом году шоу также не пройдёт. Сначала отменили классическое оффлайн-мероприятие, а теперь и онлайн-церемонию.

Вместе с этим организатор The Game Awards Джефф Кили уже подтвердил, что в июне пройдёт очередной фестиваль Summer Game Fest. Фактически это целый месяц мероприятий издателей и разработчиков, которые просто объединяются под общим брендом и слоганом.

Нет большего фаната событий в духе E3. Они важны для индустрии. Я ходил на каждую Е3 все 25 лет. Как эволюционирует индустрия, так и должны меняться методы объединения.



Я всегда сражался за то, что считал правильным для игр — и продолжу это делать.

Джефф Кили в год проводит три основных мероприятия: