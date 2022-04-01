E3 2022 полностью отменена
Поделиться
Организаторы некогда главной игровой выставки E3 объявили, что в этом году шоу также не пройдёт. Сначала отменили классическое оффлайн-мероприятие, а теперь и онлайн-церемонию.
Вместе с этим организатор The Game Awards Джефф Кили уже подтвердил, что в июне пройдёт очередной фестиваль Summer Game Fest. Фактически это целый месяц мероприятий издателей и разработчиков, которые просто объединяются под общим брендом и слоганом.
Нет большего фаната событий в духе E3. Они важны для индустрии. Я ходил на каждую Е3 все 25 лет. Как эволюционирует индустрия, так и должны меняться методы объединения.
Я всегда сражался за то, что считал правильным для игр — и продолжу это делать.
Джефф Кили в год проводит три основных мероприятия:
- в июне — Summer Game Fest;
- в августе — церемонию открытия gamescom;
- в декабре — The Game Awards.
Комментарии
- 1 апреля 2022
-
01:41
- 31 марта 2022
-
20:51
-
20:07
-
19:53
-
19:25
-
18:53
-
18:35
-
18:12
-
18:02
-
17:51
-
17:45
-
16:42
-
16:27
-
16:08
-
15:47
-
15:03
-
14:45
-
14:21
-
14:17
-
13:48
-
13:42
-
13:29
-
13:03
-
12:59
-
12:43
-
12:27
-
11:51
-
11:20
-
10:50
-
10:20
-
09:51
-
09:23
-
08:54
-
08:26
- 30 марта 2022
-
20:39
Партнерский контент