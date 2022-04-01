СМИ: Disney снимет с проката РФ все свои фильмы

1 марта Disney отменила показы своих фильмов в России. Под удар в том числе попал мультфильм «Я краснею» от Pixar, показ которого стартует 10 марта. Неизвестно, увидят ли зрители и продолжение «Доктора Стрэнджа» — его премьера была запланирована на 5 мая.
По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», компания планирует убрать из российского проката вышедшие ранее фильмы уже 7 апреля. Причём речь идёт о картинах и российского производства, включая ленту «Мистер Нокаут» с Сергеем Безруковым. Представители Disney пока не комментировали ситуацию и официально ничего не объявляли.
Ранее свою деятельность в России приостановили другие крупные киностудии: Sony Pictures, Paramount, Warner Bros. и Universal. При этом ранее вышедшие картины, например, «Анчартед: На картах не значится», продолжают транслировать в отечественных кинотеатрах.
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