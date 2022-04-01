СМИ: Уиллу Смиту разрешили остаться на церемонии «Оскара-2022». Никто не просил его уйти

Драма вокруг пощёчины Уилла Смита на «Оскаре-2022» продолжает развиваться. Ранее киноакадемия заявила, что просила актёра покинуть церемонию сразу после инцидента с пощёчиной Крису Року, однако он отказался.

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По данным издания TMZ, никто не просил Уилла Смита покидать выставку. Напротив, во время одной из рекламных пауз продюсер шоу подошёл к нему и сказал, что он может остаться. По словам источников, организаторы «Оскара-2022» долго спорили друг с другом, что им делать в этой ситуации, но так и не смогли прийти к общему мнению.

Примерно через пять минут после разрешения остаться Уилл Смит получил награду за лучшую мужскую роль в драме «Король Ричард». Актёр расстрогался и сообщил, что плачет из-за возможности «проливать свет на всех людей», а не из-за самой награды.

18 апреля состоится следующее собрание кинокадемии. На нём в том числе будут обсуждаться санкции в сторону Уилла Смита. Актёра могут отстранить от участия в мероприятиях и лишить его членства в самой академии. Речи о лишении статуэтки за лучшую мужскую роль, судя по всему, не идёт.

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