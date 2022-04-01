Epic Games расскажет о будущем Unreal Engine 5 уже на следующей неделе

Epic Games анонсировала презентацию State of Unreal, которая пройдёт 5 апреля в 18:00 мск. На ней разработчики расскажут о будущем движка Unreal Engine 5 и поделятся тонкостями работы над технодемкой «Матрицы: Пробуждение», которая впечатлила как экспертов, так и обычных геймеров. Она доступна полностью бесплатно на PS5 и Xbox Series.

Также авторы проведут небольшой инструктаж для тех, кто только собирается выпустить свою первую игру на Unreal Engine. Среди выступающих будет и Тим Суини — глава Epic Games.

State of Unreal продлится 3,5 часа. Посмотреть трансляцию можно будет на YouTube и Twitch.

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