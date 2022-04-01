Легендарный актёр Джим Керри ушёл из кино, но не полностью
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В интервью изданию Access Hollywood Джим Керри, известный по фильмам «Эйс Вентура», «Вечное сияние чистого разума» и «Шоу Трумана», заявил, что «уходит на пенсию». Судя по его словам, актёр ещё не принял окончательное решение и готов сняться в новых картинах, если «ангелы принесут ему сценарий, написанный золотыми чернилами».
Я ухожу на пенсию. Возможно. И я серьёзно. Если, конечно, ангелы не принесут мне сценарий, написанный золотыми чернилами, и люди будут просто обязаны увидеть такой фильм. Но пока что я беру перерыв. Я очень люблю свою тихую жизнь, люблю писать картины, люблю свою духовную жизнь. У меня есть всё, что мне нужно. И я сделал достаточно.
30 марта стартовал «Соник 2 в кино», в котором Керри вернулся к роли злодея Роботника. Вполне возможно, это одна из последних актёрских работ культового артиста.
Ранее из кино ушёл Брюс Уиллис. Всему виной афазия — расстройство речи.
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