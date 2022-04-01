В первом сезоне Battlefield 2042 изменят карты

В начале марта DICE объявила о ближайших изменениях в Battlefield 2042. Разработчики затронули тему дизайна карт: они оказались слишком большими, точки для захвата находятся слишком далеко друг от друга, а сами уровни слишком пустые и открытые.

Новость по теме EA детально рассказала о проблемах Battlefield 2042. И как их будут решать

В своём блоге DICE поделилась первыми подробностями изменений. Так, менять планируют не только локацию «Калейдоскоп», но и «Возрождение». Авторы переработают карты в сторону пехоты: точки захвата сдвинут ближе друг к другу, вертолётов и танков станет меньше, а перезарядку вызова техники поднимут с минуты до двух. Также разработчики немного переработают ландшафт для того, чтобы создать больше тактических укрытий.

Обновление с изменёнными картами должно выйти летом вместе со стартом первого сезона. Авторы заверили, что продолжат работу над Battlefield 2042 на основе отзывов от игроков. Об изменениях в системе специалистов расскажут уже в ближайшее время.

Пример одной из переработанных карт

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