В первом сезоне Battlefield 2042 изменят карты

В начале марта DICE объявила о ближайших изменениях в Battlefield 2042. Разработчики затронули тему дизайна карт: они оказались слишком большими, точки для захвата находятся слишком далеко друг от друга, а сами уровни слишком пустые и открытые.
В своём блоге DICE поделилась первыми подробностями изменений. Так, менять планируют не только локацию «Калейдоскоп», но и «Возрождение». Авторы переработают карты в сторону пехоты: точки захвата сдвинут ближе друг к другу, вертолётов и танков станет меньше, а перезарядку вызова техники поднимут с минуты до двух. Также разработчики немного переработают ландшафт для того, чтобы создать больше тактических укрытий.
Обновление с изменёнными картами должно выйти летом вместе со стартом первого сезона. Авторы заверили, что продолжат работу над Battlefield 2042 на основе отзывов от игроков. Об изменениях в системе специалистов расскажут уже в ближайшее время.
Пример одной из переработанных карт
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 1 апреля 2022
-
11:54
-
11:20
-
10:54
-
10:23
-
09:50
-
09:21
-
08:51
-
08:24
-
01:41
- 31 марта 2022
-
20:51
-
20:07
-
19:53
-
19:25
-
18:53
-
18:35
-
18:12
-
18:02
-
17:51
-
17:45
-
16:42
-
16:27
-
16:08
-
15:47
-
15:03
-
14:45
-
14:21
-
14:17
-
13:48
-
13:42
-
13:29
-
13:03
-
12:59
-
12:43
-
12:27
-
11:51