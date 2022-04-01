На Twitch после рекламы стримов «18+» отключили продвижение контента

31 марта мы сообщали об инциденте на Twitch. Недавно площадка запустила функцию под названием Boost Train, которая позволяет продвигать свои прямые эфиры. Её уже активно эксплуатируют недобросовестные люди — недавно на главной странице Twitch стрим с изображением голой женской груди. Видимо, автор трансляции таким образом решил пошутить, но канал быстро заблокировали.
Судя по всему, администрация Twitch решила отключить функцию Boost Train. Видимо, это произошло потому, что она неоднократно приводила к появлению запрещённого на площадке контента. Компания не сообщила, планирует ли она возвращать продвижение стримов в каком-либо другом виде. Вполне возможно, функцию перезапустят с новыми правилами и предварительной проверкой от модерации сайта.
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