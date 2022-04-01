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На Twitch после рекламы стримов «18+» отключили продвижение контента

На Twitch после рекламы стримов «18+» отключили продвижение контента
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31 марта мы сообщали об инциденте на Twitch. Недавно площадка запустила функцию под названием Boost Train, которая позволяет продвигать свои прямые эфиры. Её уже активно эксплуатируют недобросовестные люди — недавно на главной странице Twitch стрим с изображением голой женской груди. Видимо, автор трансляции таким образом решил пошутить, но канал быстро заблокировали.

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Судя по всему, администрация Twitch решила отключить функцию Boost Train. Видимо, это произошло потому, что она неоднократно приводила к появлению запрещённого на площадке контента. Компания не сообщила, планирует ли она возвращать продвижение стримов в каком-либо другом виде. Вполне возможно, функцию перезапустят с новыми правилами и предварительной проверкой от модерации сайта.

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