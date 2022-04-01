Rovio вернула первую Angry Birds. Без DLC и рекламы, но не в России

Финская студия Rovio объявила о возобновлении продаж классической Angry Birds, вышедшей в 2009 году. Проект под названием Rovio Classics: Angry Birds доступен на iOS и Android. При этом в России его приобрести, к сожалению, нельзя.

Оригинальную Angry Birds изымали из продаж в связи с окончанием авторских прав на движок игры. Впоследствии Rovio перенесла проект на новую техническую основу, и теперь он вновь доступен для покупки. Стоимость игры составляет всего $ 1 — при этом в продукте нет рекламы, микротранзакций и дополнений.

Всего по франшизе Angry Birds разработали больше 10 игр, включая коллаборацию со «Звёздными войнами». Игровой процесс серии представляет собой запуск различных птишек из импровизированной рогатки. Цель игрока — уничтожить всех противников на уровне до того, как он израсходует все «снаряды».

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