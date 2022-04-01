Игрок пообещал подарок от числа лайков. Их оказалось больше, чем призовых за его карьеру

Профессиональный игрок в Rocket League Лэндон BeastMode Конермен опубликовал пост в своём «Твиттере». В нём он объявил о том, что потратит столько денег на подарок своей девушке, сколько лайков соберёт этот пост в течение 24 часов. В результате геймер собрал больше 62 тыс. отметок «нравится».

Самое интересное, что это больше, чем общая сумма призовых, которую заработал BeastMode в свои 16 лет. За свою карьеру он выиграл $ 57075 или около 475 тыс. рублей. Девушку уже поздравили в комментариях — не каждый день рождения она получает настолько дорогие подарки.

Впредь Конермен будет явно осторожнее, иначе такими темпами ему придётся добиваться куда бóльших успехов в Rocket League.

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