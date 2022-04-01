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Как бесплатно получить Total War: Warhammer в России

Как бесплатно получить Total War: Warhammer в России
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В Epic Games Store началась раздача Total War: Warhammer, но не для жителей России — из-за ухода компании SEGA с рынка страны. Несмотря на это, способ получить стратегию бесплатно всё же есть.

Для этого нужно создать новый аккаунт EGS и в поле «Страна» указать любую, кроме РФ и Беларуси. После этого необходимо включить VPN и забрать Total War: Warhammer. Без VPN появится ошибка «данный продукт сейчас недоступен для вашего региона».

После получения Total War: Warhammer достаточно скачать клиент Epic Games и войти в созданный аккаунт. Стратегия окажется в библиотеке, и её можно будет загрузить.

Купить игры, издатели которых ушли из России, таким способом не получится из-за ограничений платёжных систем, но забирать раздачи получится.

Триумфальная стратегия. Обзор Total War Warhammer 3 Триумфальная стратегия. Обзор Total War Warhammer 3

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