«Ампир V» не пустили в прокат из-за возрастного рейтинга

25 марта стало известно, что российский фильм «Ампир V» не выйдет в назначенную дату 31 марта. Премьера картины не состоялась. Тогда Министерство культуры Российской Федерации не объяснило причину, а сейчас она стала известна.
Согласно данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», Минкульт РФ не согласилось с рейтингом, который выдали фильму его создатели. Рейтинг фильма «16+» не устроил орган, поэтому проводится дополнительная проверка.
Минкультуры направило в адрес заявителя ООО «Кинокомпания «Квадрат» запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу на фильм. В поданных документах указана возрастная категория «16+», что не соответствует ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Главные роли в фильме исполнили Oxxymiron, Виктор Вержбицкий, Павел Табаков, Таисия Радченко и другие. Режиссёром выступил Виктор Гинзбург. Изначально прокатом фильма должна была заниматься Sony Pictures, однако потом права перешли к компании «Вольга».
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