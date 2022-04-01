Названы самые популярные фильмы среди пиратов в России за март

Компания Group-IB по просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика» составила топ-10 самых популярных фильмов у пиратов России в марте 2022 года.
Лидером стал «Проект «Адам»» с Райаном Рейнольдсом в главной роли, цифровой релиз которого состоялся 11 марта на Netflix. Среди других фильмов сервиса у пиратов пользовались спросом «Борьба со льдом», «Поездка на выходные» и «Чёрный краб».
С февраля с четвёртого на второе место поднялся боевик «Игра теней» с Лиамом Нисоном. Также популярными оказались две картины компании Disney: «Смерть на Ниле» и «King’s Man: Начало».
Замыкает список триллер «Многоэтажка», единственный российских фильм в топе.
Самые популярные фильмы у пиратов в марте
- «Проект «Адам»»
- «Игра теней»
- «Борьба со льдом»
- «Чёрный краб»
- «King’s Man: Начало»
- «Смерть на Ниле»
- «Глубокие воды»
- «Поездка на выходные»
- «Иллюзия контроля»
- «Многоэтажка»
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