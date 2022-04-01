Названы самые популярные фильмы среди пиратов в России за март

Компания Group-IB по просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика» составила топ-10 самых популярных фильмов у пиратов России в марте 2022 года.

Лидером стал «Проект «Адам»» с Райаном Рейнольдсом в главной роли, цифровой релиз которого состоялся 11 марта на Netflix. Среди других фильмов сервиса у пиратов пользовались спросом «Борьба со льдом», «Поездка на выходные» и «Чёрный краб».

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С февраля с четвёртого на второе место поднялся боевик «Игра теней» с Лиамом Нисоном. Также популярными оказались две картины компании Disney: «Смерть на Ниле» и «King’s Man: Начало».

Замыкает список триллер «Многоэтажка», единственный российских фильм в топе.

Самые популярные фильмы у пиратов в марте

«Проект «Адам»» «Игра теней» «Борьба со льдом» «Чёрный краб» «King’s Man: Начало» «Смерть на Ниле» «Глубокие воды» «Поездка на выходные» «Иллюзия контроля» «Многоэтажка»

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