Игру про Губку Боба Battle for Bikini Bottom уже можно забрать в PS Store

1 апреля сообщество PS Prices обратило внимание, что подписчики PS Plus уже могут забрать SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated. Раздача апрельских игр должна начаться только пятого числа. Почему платформер можно забрать так рано, неизвестно.

Наша личная проверка показала, что игру действительно можно забрать. Главное условие — наличие активной подписки PS Plus. Для получения игры нужно зайти в PS Store и в поиске ввести название игры. После этого вы сможете добавить её в библиотеку.

Судя по всему, доступ к Slay the Spire и Hood: Outlaws & Legends откроется 5 апреля. Ранее стало известно, что из PS Plus Collection впервые уберут игру. Ей станет Persona 5.

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