Сделка Microsoft и Activision Blizzard под угрозой из-за домогательств

Четыре сенатора США обеспокоены сделкой Microsoft и Activision Blizzard, потому что из-за неё виновных в домогательствах и дискриминации не призовут к ответу.

В письме к Федеральной торговой комиссии США сенаторы сообщили, что объявление о покупке Activision Blizzard уже помешало созданию профсоюза. Одним из требований объединения был уход Бобби Котика, которого подозревают в создании культуры домогательств.

Новость по теме СМИ: Бобби Котик знал о домогательствах, защищал виновных и угрожал расправой

Сделка защищает главу Activision Blizzard, обеспечивает ему пост руководителя компании до 2023 года и сотни миллионов долларов прибыли. Именно этим обеспокоены сенаторы.

В ответ на это пресс-секретарь Activision Blizzard сообщил изданию The Wall Street Journal, что никаких специальных соглашений для Котика не заключали.

Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard почти за $ 70 млрд в январе. Сделку должны закрыть к июлю 2023 года.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!