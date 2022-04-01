Сделка Microsoft и Activision Blizzard под угрозой из-за домогательств

Четыре сенатора США обеспокоены сделкой Microsoft и Activision Blizzard, потому что из-за неё виновных в домогательствах и дискриминации не призовут к ответу.
В письме к Федеральной торговой комиссии США сенаторы сообщили, что объявление о покупке Activision Blizzard уже помешало созданию профсоюза. Одним из требований объединения был уход Бобби Котика, которого подозревают в создании культуры домогательств.
Сделка защищает главу Activision Blizzard, обеспечивает ему пост руководителя компании до 2023 года и сотни миллионов долларов прибыли. Именно этим обеспокоены сенаторы.
В ответ на это пресс-секретарь Activision Blizzard сообщил изданию The Wall Street Journal, что никаких специальных соглашений для Котика не заключали.
Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard почти за $ 70 млрд в январе. Сделку должны закрыть к июлю 2023 года.
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