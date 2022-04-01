В России снова покажут фильм «Волк с Уолл-стрит»

1 апреля издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что в России пройдёт повторный прокат взрослой комедии «Волк с Уолл-стрит». Фильм собирается выпустить компания Planeta Inform Film Distribution.
Если всё пойдёт по плану, то посмотреть ленту в кинотеатрах можно будет с 28 апреля. Вероятно, перевыпуск связан с отказом крупных компаний выпускать свои фильмы в России.
Сюжет «Волка с Уолл-стрит» рассказывает про брокера Джордана Белфорта. Из-за незаконных схем его компания начинает быстро зарабатывать большие деньги, однако это привлекает внимание ФБР. После этого дела у Джордана начинают идти на спад.
Главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Джона Хилл, Кайл Чандлер и другие. Режиссёром выступил Мартин Скорсезе.
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