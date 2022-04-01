1 апреля: как Эндрю Гарфилд мог спасти Криса Рока от Уилла Смита

Главное событие «Оскара-2022» — пощёчина Уилла Смита ведущему Крису Року. Этот инцидент облетел весь интернет. По этому поводу уже наделали множество мемов, а ситуацию прокомментировали кинозвёзды.
Ютубер под ником plinkus пошёл дальше и сделал небольшое видео. В нём Уилл Смит так же движется к Року для нанесения пощёчины, однако в самый последний момент его спасает Человек-паук в исполнении Эндрю Гарфилда, а Смит промахивается.
Также в ролике засветились альтернативные версии героя, которых воплотили Тоби Магуайр и Том Холланд. В комментариях пользователи пошутили, что Крису Року действительно нужна была помощь Человека-паука.
31 марта стало известно о том, что Даниэля Рэдклиффа уже утомили все эти разговоры про Уилла Смита. Актёр не стал комментировать инцидент.
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