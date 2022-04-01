Режиссёр «Соника 2 в кино» раскрыл секрет успеха экранизаций игр

Режиссёр «Соника 2 в кино» Джефф Фаулер рассказал, чем руководствовался при создании картины. Как известно, снять хорошую экранизацию игры трудно. Судя по первым отзывам, у авторов ленты всё получилось.

По словам Фаулера, главная хитрость в создании экранизаций в том, чтобы на время забыть о том, что ты снимаешь фильм по игре. Также важно помнить о зрителях, не знакомых с франшизой.

Я думаю, что хитрость в создании фильмов, основанных на видеоиграх, заключается в том, чтобы полностью забыть, что вы делаете фильм, основанный на видеоигре. Наш подход был в том, чтобы дать зрителю, особенно незнакомому со вселенной, понять, что к чему.

В нескольких странах фильм уже показывают. Премьера в США состоится 8 апреля, а в России блокбастер не выйдет.

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