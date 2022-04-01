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Мэддисон предложил РФС создать «собственный чемпионат мира» по футболу

Мэддисон предложил РФС создать «собственный чемпионат мира» по футболу
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Стример Илья «Мэддисон» Давыдов высказался про отстранение сборной России по футболу от международных соревнований ФИФА и УЕФА. По мнению блогера, РФС стоит создать «собственный чемпионат мира».

Мы не должны считать себя какими-то людьми на помойке истории. РФС обязан организовать собственный чемпионат мира при участии сборных Крыма, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья, Казахстана, Армении, Азербайджана, КНДР обязательно, Венесуэлы, кого угодно.
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Мэддисон считает, что если провести свой чемпионат мира с красивыми стадионами и кубком, а также большими призовыми, то люди запомнят именно его. Также блогер высказался о предстоящем турнире в Катаре.

Это будет один из самых позорных и унизительных чемпионатов мира. Особенно на фоне того, какой великолепный был в России. Уверен, там будет много скандалов, духоты и прочей ***, а наш чемпионат мира пройдёт великолепно и будет абсолютно восхитительным. Будет настоящий праздник футбола.

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