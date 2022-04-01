Мэддисон предложил РФС создать «собственный чемпионат мира» по футболу

Стример Илья «Мэддисон» Давыдов высказался про отстранение сборной России по футболу от международных соревнований ФИФА и УЕФА. По мнению блогера, РФС стоит создать «собственный чемпионат мира».

Мы не должны считать себя какими-то людьми на помойке истории. РФС обязан организовать собственный чемпионат мира при участии сборных Крыма, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья, Казахстана, Армении, Азербайджана, КНДР обязательно, Венесуэлы, кого угодно.

Мэддисон считает, что если провести свой чемпионат мира с красивыми стадионами и кубком, а также большими призовыми, то люди запомнят именно его. Также блогер высказался о предстоящем турнире в Катаре.

Это будет один из самых позорных и унизительных чемпионатов мира. Особенно на фоне того, какой великолепный был в России. Уверен, там будет много скандалов, духоты и прочей ***, а наш чемпионат мира пройдёт великолепно и будет абсолютно восхитительным. Будет настоящий праздник футбола.

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