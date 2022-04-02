Процессоры Intel и AMD значительно подешевели в России

Стоимость процессоров Intel и AMD значительно снизилась после резкого подорожания в начале марта. При этом чипы есть во многих магазинах, несмотря на прекращение поставок в Россию.

Издание 3DNews заметило, что некоторые популярные модели подешевели на 30-50% на фоне укрепления рубля, а процессоры AMD стоят дешевле, чем месяц назад. Цены на чипы Intel вернулись к уровню, который зафиксировали в конце февраля.

Больше всего подешевели флагманы. AMD Ryzen 9 5950X в начале марта стоил около 150 тыс. рублей, а теперь его можно найти за 75 тыс. рублей и дешевле. Intel Core i9-12900K сбросил в тот же период со 150 тыс. рублей до 80 тыс. рублей в зависимости от комплектации и магазина.

При этом цены в сервисах вроде «Авито» и «Яндекс.Маркет» за последние две недели почти не изменились. Стоимость флагманских моделей там в основном превышает 100 тыс. рублей.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!