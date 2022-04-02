Спустя 11 лет в Call of Duty: Modern Warfare 3 нашли пасхалку cо стримером Dr Disrespect

В Call of Duty: Modern Warfare 3 спустя почти 11 лет после релиза нашли отсылку на популярного стримера Гая Бима, больше известного как Dr Disrespect.

Один из игроков Call of Duty: Modern Warfare 3 во время прохождения кампании наткнулся на «целую комнату разработчиков». На уровне «Выжженная земля» есть помещение с книгами, на одной из которых изображён логотип Dr Disrespect и его настоящее имя на английском.

Call of Duty: Modern Warfare 3 вышла в 2011 году, и примерно в то же время Dr Disrespect начал выкладывать первые ролики на YouTube. Блогер тогда не был настолько популярным, но работал в студии Sledgehammer Games комьюнити-менеджером.

Стример мог воспользовался этим, чтобы оставить отсылку на самого себя, или же книгу добавили в будущих патчах. Игроки хотят проверить, была ли она в релизной версии шутера.

Позже Dr Disrespect работал над мультиплеером Call of Duty: Advanced Warfare, а в 2021 году основал студию Midnight Society для создания «лучшего сетевого шутера».

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