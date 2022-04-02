Бывший глава BioWare: авторы «Ведьмака 3» поступили верно

Бывший генеральный директор Bioware Аарин Флинн пообщался с GLHF про его новую студию и создание Dragon Age: Inquisition. Он рассказал о сложностях разработки и сравнил игру с «Ведьмаком 3».
Одной из проблем при создании Dragon Age: Inquisition стал переход на движок Frostbite, который использовался для разработки шутеров. Студии пришлось пойти на компромиссы, потому что его было сложно адаптировать для ролевой игры.
Наибольшие сложности были связаны с запуском Dragon Age: Inquisition на PS3 и Xbox 360, что отрезало много идей. В сравнение Флинн привёл «Ведьмака 3», которого не готовили под устаревшие консоли. Это дало игре CD Projekt Red много преимуществ.
Несмотря на то что Dragon Age: Inquisition получила несколько наград «Игра года», RPG критиковали за однотипные задания и баги. «Ведьмак 3» вышел через несколько месяцев, что приводило к сравнениям игр.
Аарин Флинн работал в Bioware 17 лет и сожалеет о Dragon Age: Inquisition и Frostbite. Бывший гендиректор считает, что он мог бы постараться лучше донести до руководства EA трудности работы с движком.
Inflexion Games, новая студия Флинна, работает над ролевой игрой Nightingale. Дата выхода пока не объявлена.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 2 апреля 2022
-
17:12
-
16:35
-
16:01
-
14:59
-
14:04
-
13:19
-
12:37
- 1 апреля 2022
-
22:23
-
21:59
-
21:17
-
20:26
-
19:48
-
19:36
-
19:12
-
17:59
-
17:41
-
17:25
-
16:48
-
16:35
-
16:10
-
15:44
-
15:29
-
14:50
-
14:44
-
14:31
-
14:26
-
14:10
-
13:29
-
13:23
-
13:06
-
12:56
-
12:40
-
12:29
-
11:54
-
11:20