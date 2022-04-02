Бывший глава BioWare: авторы «Ведьмака 3» поступили верно

Бывший генеральный директор Bioware Аарин Флинн пообщался с GLHF про его новую студию и создание Dragon Age: Inquisition. Он рассказал о сложностях разработки и сравнил игру с «Ведьмаком 3».

Одной из проблем при создании Dragon Age: Inquisition стал переход на движок Frostbite, который использовался для разработки шутеров. Студии пришлось пойти на компромиссы, потому что его было сложно адаптировать для ролевой игры.

Наибольшие сложности были связаны с запуском Dragon Age: Inquisition на PS3 и Xbox 360, что отрезало много идей. В сравнение Флинн привёл «Ведьмака 3», которого не готовили под устаревшие консоли. Это дало игре CD Projekt Red много преимуществ.

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Несмотря на то что Dragon Age: Inquisition получила несколько наград «Игра года», RPG критиковали за однотипные задания и баги. «Ведьмак 3» вышел через несколько месяцев, что приводило к сравнениям игр.

Аарин Флинн работал в Bioware 17 лет и сожалеет о Dragon Age: Inquisition и Frostbite. Бывший гендиректор считает, что он мог бы постараться лучше донести до руководства EA трудности работы с движком.

Inflexion Games, новая студия Флинна, работает над ролевой игрой Nightingale. Дата выхода пока не объявлена.

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