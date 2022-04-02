Источники: Sony работает над запуском игр для PS3 на PS5

Журналист Джефф Грабб из VentureBeat сообщил, что Sony работает над эмуляцией PS3 для PS5. Она может появиться в обновлённом сервисе PS Plus.
Sony анонсировала переработанный PS Plus с более чем 700 играми с консолей PlayStation, за исключением проектов с PS3. Они будут запускаться через облако в странах, где работает PS Now, что расстроило некоторых фанатов.
Джефф Грабб считает, что Sony работает над эмулятором, но для его запуска потребуется время.
Мы говорили об этом всю неделю, и я искал информацию. Sony, похоже, работает над эмуляцией PS3 для PS5. Это может занять некоторое время.
Предполагается, что эмулировать PS3 сложно из-за архитектуры консоли и печально известного процессора Cell. Несмотря на это, разработчик из Nightdive Studios считает, что эмуляция возможна, но Sony не заинтересована в больших инвестициях.
Обновлённый PS Plus с треми видами подписок начнут запускать в июне постепенно по всему миру.
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