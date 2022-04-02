Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Минобрнауки приказ о переносе роликов с YouTube назвали рекомендацией

В Минобрнауки приказ о переносе роликов с YouTube назвали рекомендацией
Комментарии

В России продолжаются разговоры о потенциальной блокировке YouTube. Хоть никто прямо не говорит об этом, но тот же Роскомнадзор уже несколько раз призывал Google прекратить цензуру в отношении российских СМИ.

Вдобавок на днях Минобрнауки прислало российским вузам письмо о необходимости перенести свой контент с YouTube на «VK Видео» и Rutube — и сделать это до 4 апреля. Сразу же пошли разговоры о том, что к этой дате РКН начнёт блокировку YouTube.

Однако позже в Министерстве науки и высшего образования своё письмо назвали рекомендательным.

Вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских «VK Видео» и Rutube.
Новость по теме
YouTube в России могут заблокировать 4 апреля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022