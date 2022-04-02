Sony планирует купить ещё больше студий для эксклюзивов PlayStation

Глава PlayStation Джим Райан в последнем подкасте подтвердил, что Sony планирует и дальше покупать студии. Также он подробнее рассказал, почему модель Xbox Game Pass не подойдёт японской компании.

Мы органично развиваем наши студии и растём за счёт приобретений. В 2021 году мы купили пять студий, ведём переговоры с Bungie, а запланировано ещё больше. Это вводит нас в цикл, где успех порождает успех.

Последним приобретением Sony стала студия Haven, которую возглавляет бывший продюсер Assassin's Creed Джейд Реймонд. Ранее в этом году владелец PlayStation объявил о покупке Bungie, создателей серии Destiny.

В 2021 году Sony купила ряд других студий. Cреди них Bluepoint Games (ремейк Demon's Souls), Housemarque (Returnal) и Nixxes Software, которая портирует игры на ПК.

Джим Райан также упомянул Xbox Game Pass и снова напомнил, почему Sony не будет добавлять свои игры в подписку PS Plus в день релиза.

Наши игры становятся всё больше и красивее, а повествование — сильнее. Геймеры говорят, что это то, чего они хотят от PlayStation. Включение игр в подписку в день выхода разорвало бы этот круг. Мы не смогли бы делать такие инвестиции. Мы будем придерживаться подхода, который служит нам много лет.

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