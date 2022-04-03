У киберспортсмена украли скины из CS:GO на сумму более миллиона рублей

Во время турнира Tipsport Cup Bratislava 2022 по CS:GO хакеры взломали аккаунт чешского киберспортсмена Мартина zur1s Сламы из команды Sampi. У него украли скины на сумму более $ 13 тыс. (~ 1,1 млн рублей).
Из-за взлома матч с участием Sampi пришлось остановить. Zur1s пытался восстановить доступ к аккаунту разными способами, но безуспешно. В итоге киберспортсмен продолжил игру под другим профилем.
Партнёры по команде отметили, что Слама держал себя в руках и сосредоточился на игре, несмотря на ситуацию.
Sampi уже вылетела из Tipsport Cup Bratislava 2022 и разделила 5-6 места с Dynamo Eclot. Финальные матчи турнира пройдут сегодня, а призовой фонд составляет миллион чешских крон (~ 4 млн рублей).
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 3 апреля 2022
-
14:14
-
13:24
-
12:43
- 2 апреля 2022
-
19:07
-
18:25
-
17:36
-
17:12
-
16:35
-
16:01
-
14:59
-
14:04
-
13:19
-
12:37
- 1 апреля 2022
-
22:23
-
21:59
-
21:17
-
20:26
-
19:48
-
19:36
-
19:12
-
17:59
-
17:41
-
17:25
-
16:48
-
16:35
-
16:10
-
15:44
-
15:29
-
14:50
-
14:44
-
14:31
-
14:26
-
14:10
-
13:29
-
13:23