У киберспортсмена украли скины из CS:GO на сумму более миллиона рублей

Во время турнира Tipsport Cup Bratislava 2022 по CS:GO хакеры взломали аккаунт чешского киберспортсмена Мартина zur1s Сламы из команды Sampi. У него украли скины на сумму более $ 13 тыс. (~ 1,1 млн рублей).

Из-за взлома матч с участием Sampi пришлось остановить. Zur1s пытался восстановить доступ к аккаунту разными способами, но безуспешно. В итоге киберспортсмен продолжил игру под другим профилем.

Партнёры по команде отметили, что Слама держал себя в руках и сосредоточился на игре, несмотря на ситуацию.

Sampi уже вылетела из Tipsport Cup Bratislava 2022 и разделила 5-6 места с Dynamo Eclot. Финальные матчи турнира пройдут сегодня, а призовой фонд составляет миллион чешских крон (~ 4 млн рублей).

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