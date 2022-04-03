Автор хоррора Abandoned связался с издателем Silent Hill из-за давления игроков

Хасан Караман из Blue Box Game Studios появился на подкасте Sacred Symbols + и рассказал, что обратился к Konami из-за таинственной Abandoned. Разработчик пошёл на этот шаг из-за слухов, что под его проектом замаскировали новый Silent Hill.

Я обратился к ним из-за стресса, потому что люди думали, что это Silent Hill. Слухи вышли из под контроля. Я обратился к Konami и сообщил, что это не входило в мои планы, а они оказались действительно классными.

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После анонса Abandoned фанаты связывали игру с Хидэо Кодзимой, который до разногласий с Konami работал над Silent Hills. Позже Хасан Караман записал видео, в котом сообщил, что его проект не имеет ничего общего с этими слухами.

Abandoned анонсировали весной 2021 года. Студия хотела выпустить демоверсию хоррора, но вместо этого фанаты увидели короткий тизер. Релиз запланирован на 2022 год для PS5 и ПК.

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