Глава PlayStation: в новом PS Plus появятся все громкие игры

Глава PlayStation Джим Райан в последнем подкасте рассказал, какие игры появятся в обновлённом PS Plus. По его словам, в сервисе представят все громкие тайтлы.

Я могу сообщить, что у нас есть участие многих издателей в этой программе. У нас присутствуют все громкие имена.

Райан также упомянул, что сервис будет ориентирован не только на крупные проекты, но и на игры независимых издателей.

У нас есть и крупные, и независимые издатели. С нами работают более 200 партнёров по размещению игр в PS Plus. Состав будет действительно сильным.

Во время анонса расширенного PS Plus стало известно, что в сервисе появятся Death Stranding, God of War, «Человек-паук», «Человек-паук: Майлз Моралес», Mortal Kombat 11 и Returnal. Другие игры объявят позже, а после запуска библиотека будет расширяться.

Запуск обновлённого PS Plus состоится в июне 2022 года. Недавно стало известно, что свежие эксклюзивы PlayStation и релизы сторонних издателей не попадут в сервис на старте. По словам Джима Райана, это не путь Sony.

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