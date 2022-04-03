Источники: Sony скоро проведёт демонстрацию PlayStation VR2

Надёжный инсайдер Том Хендерсон рассказал, что Sony рассылает электронные письма с сообщением о скорой демонстрации PlayStation VR2. По его мнению, она может состояться на одном из State of Play.

Письмо называется «Представляем PlayStation VR2». Аналогичные сообщения Sony рассылала за несколько недель до показа PS5, сообщил Хендерсон. О возможной демонстрации шлема виртуальной реальности ранее рассказывали журналисты Джефф Грабб и Грег Миллер.

Хендерсон также отметил, что это просто предположение, основанное на прошлых событиях. Точной информации по презентации пока нет.

Sony анонсировала PS VR2 в январе 2022 года, представила характеристики устройства и первый эксклюзив. Позже компания раскрыла дизайн шлема.

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