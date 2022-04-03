Утекли ранние скриншоты Starfield не для публики

Пользователь Reddit под ником iTardavk опубликовал новые скриншоты Starfield. Он утверждает, что они сделаны по ранней сборке 2018 года.

На скриншотах видно что-то вроде космической базы и персонажа, который исследует её снаружи. Показан и интерфейс Starfield четырёхлетней давности.

Предположительно, геймплей Starfield покажут на презентации Microsoft, которая может состояться в июне. Ранее разработчики рассказали о фракциях, к которым сможет присоединиться игрок, и про особенности создания персонажа в космической RPG.

Релиз Starfield запланирован на 11 ноября 2022 года для ПК и Xbox Series. Bethesda также работает над The Elder Scrolls 6, но у неё пока нет даже примерной даты выхода.

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