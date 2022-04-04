Финальная часть 4-го сезона «Атаки титанов» выйдет в 2023 году

Авторы сверхпопулярного аниме «Атака титанов» анонсировали дату выхода финальной арки 4-го сезона. Продолжение нашумевшего произведения выйдет в 2023 году — пока без точной даты.

Судя по всему, это действительно будет финал аниме. По крайней мере сами авторы называют его «заключительной частью» приключений Эрена Йегера и его друзей.

Сюжет постапокалиптического аниме-сериала «Атака титанов», которое создано по одноимённой манге Хадзимэ Исаямы, рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами.

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