Финальная часть 4-го сезона «Атаки титанов» выйдет в 2023 году

Авторы сверхпопулярного аниме «Атака титанов» анонсировали дату выхода финальной арки 4-го сезона. Продолжение нашумевшего произведения выйдет в 2023 году — пока без точной даты.
Судя по всему, это действительно будет финал аниме. По крайней мере сами авторы называют его «заключительной частью» приключений Эрена Йегера и его друзей.
Сюжет постапокалиптического аниме-сериала «Атака титанов», которое создано по одноимённой манге Хадзимэ Исаямы, рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами.
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