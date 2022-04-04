Обновлённая Resident Evil 3 для PS5 и Xbox Series получила возрастной рейтинг

Некстген-версия ремейка Resident Evil 3 для PS5 и Xbox Series обзавелась возрастным рейтингом «18+» на сайте PEGI. Обозреватели отметили жестокость и мат, которые уже отмечали в версии для прошлого поколения консолей. Получение возрастного рейтинга обычно означает, что до выхода продукта остаётся совсем немного времени.

Вероятно, обновлённая Resident Evil 3 получит те самые бесплатные улучшения, о которых в начале марта упомянула Capcom. Среди них повышенное разрешение, поддержка 3D-звука, трассировка лучей для отражений и добавление возможностей DualSense на PS5. В дальнейшем компания также обновит Resident Evil 7 и Resident Evil 2.

Новость по теме Capcom бесплатно улучшит Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7

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