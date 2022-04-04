Снова в строю. Пиковый онлайн CS:GO вновь превысил миллион человек

3 апреля Counter-Strike: Global Offensive вновь преодолела психологическую отметку в 1 млн одновременных игроков. В шутере находилось 1 016 762 человек при среднем онлайне в 800 тыс. Это лучший результат для проекта Valve с мая 2021 года.

Тем не менее для улучшения рекорда ещё далеко. Пиковый онлайн CS:GO за всю историю составил около 1,3 млн игроков. Что интересно, это тоже было в апреле, но 2 года назад, когда только началась пандемия. Геймеры по всему миру тогда начали проводить много времени в сетевых играх.

Вторая самая популярная игра Valve — Dota 2 — тоже показывает стабильные результаты. Ежедневно в экшен-стратегию заходит чуть больше 700 тыс. человек.

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