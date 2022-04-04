Больше половины подписчиков Netflix смотрит аниме

В интервью изданию THR продюсер аниме-направления Netflix Кохэй Обара рассказал об успехах жанра в онлайн-кинотеатре. По его словам, больше половины из 222 млн подписчиков сервиса в 2021 году смотрели аниме.

Что касается будущего жанра в онлайн-кинотеатре, то Обара видит его крайне радужным. Продюсер отметил, что аниме набирает нешуточную популярность по всему миру, и Netflix продолжит вкладываться в анимационное направление.

Аниме уже много десятилетий пользуется популярностью в Японии, но в последние годы жанр набрал аудиторию по всему миру. В 2021 году больше половины подписчиков Netflix смотрели аниме.

В дальнейшем Netflix сфокусируется на новых жанрах японской анимации. Например, в сервисе появятся романтические аниме-сериалы и контент, предназначенный для отдыха. Всего в 2022 году онлайн-кинотеатр планирует выпустить около 40 различных тайтлов, включая второй сезон Ghost in the Shell: SAC_2045. Его выход состоится уже 23 мая.

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