Ни слова по-русски: авторы Everspace 2 отказались от перевода

Недавно вышел свежий ролик Everspace 2, за разработку которой отвечает студия Rockfish Games. Большая часть видео посвящена нововведениям, касающимся геймплея, однако внимание уделили и локализациям.

Разработчики отметили, что добавили поддержку немецкого, японского, чешского, корейского и других языков. Примечательно, что среди них нет русского языка — хотя раньше перевод планировался. Вероятно, это связано с напряжённой ситуацией в мире.

Этого стало достаточно, чтобы игроки из России стали занижать рейтинг игры и обвинять разработчиков в том, что они полезли в политику. Люди призывают не играть в Everspace 2 и ничего не покупать у студии Rockfish Games. Подобных комментариев очень много.

Впрочем, пока неизвестно, действительно ли разработчики отказались от перевода или решили тактично умолчать о его отсутствии в текущих условиях. Будем надеяться на последний вариант.

Everspace 2 доступна на ПК в раннем доступе Steam. Весной игра должна полноценной выйти — и на консолях.

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