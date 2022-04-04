Сиквел «Соника в кино» стартовал лучше первой части

В некоторых странах уже состоялась премьера «Соника 2 в кино». Фильм показали в Европе, Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии. Первые сборы очень радуют Paramount Pictures.

Согласно данным, за прошедшие выходные фильм собрал $ 25,5 млн, что довольно хороший результат. Paramount отметила, что находится «в восторге» от такого результата. Сборы ленты уже на 2% больше, чем за аналогичный период у первой части. Премьера ленты в США состоится 8 апреля.

Недавно один из продюсеров «Соника в кино» Тоби Ашер рассказал, что Paramount Pictures планирует создать целую киновселенную с синим ежом в главной роли. Известно, что третья часть уже в разработке.

До России «Соник 2 в кино» пока не доберётся.

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