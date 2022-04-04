Создатели World of Tanks из Wargaming уходят из России и Беларуси
Поделиться
4 апреля компания Wargaming сообщила, что покинет Россию и Беларусь. Весь свой бизнес в этих двух странах компания передала российской фирме Lesta Studio.
По словам представителей Wargaming, они ожидают, что из-за передачи бизнеса компания понесёт существенные убытки. Студия в Минске уже закрывается, а студия в Санкт-Петербурге станет независимой. Wargaming уверяет, что безопасность сотрудников гарантируется.
Мы завершим оперативный переезд как можно быстрее, сохраняя при этом полное соблюдение всех законов и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников.
Wargaming — компания, которая разработала World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blitz и другие игры.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 4 апреля 2022
-
14:35
-
14:30
-
14:00
-
13:58
-
13:24
-
13:23
-
12:44
-
12:36
-
12:13
-
11:51
-
11:15
-
10:48
-
10:16
-
09:51
-
09:24
-
08:53
-
08:25
- 3 апреля 2022
-
19:06
-
18:28
-
17:40
-
16:16
-
14:57
-
14:14
-
13:24
-
12:43
- 2 апреля 2022
-
19:07
-
18:25
-
17:36
-
17:12
-
16:35
-
16:01
-
14:59
-
14:04
-
13:19
-
12:37
Партнерский контент