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Создатели World of Tanks из Wargaming уходят из России и Беларуси

Создатели World of Tanks из Wargaming уходят из России и Беларуси
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4 апреля компания Wargaming сообщила, что покинет Россию и Беларусь. Весь свой бизнес в этих двух странах компания передала российской фирме Lesta Studio.

По словам представителей Wargaming, они ожидают, что из-за передачи бизнеса компания понесёт существенные убытки. Студия в Минске уже закрывается, а студия в Санкт-Петербурге станет независимой. Wargaming уверяет, что безопасность сотрудников гарантируется.

Мы завершим оперативный переезд как можно быстрее, сохраняя при этом полное соблюдение всех законов и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников.

Wargaming — компания, которая разработала World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blitz и другие игры.

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