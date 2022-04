Создатели World of Tanks из Wargaming уходят из России и Беларуси

4 апреля компания Wargaming сообщила, что покинет Россию и Беларусь. Весь свой бизнес в этих двух странах компания передала российской фирме Lesta Studio.

По словам представителей Wargaming, они ожидают, что из-за передачи бизнеса компания понесёт существенные убытки. Студия в Минске уже закрывается, а студия в Санкт-Петербурге станет независимой. Wargaming уверяет, что безопасность сотрудников гарантируется.

Мы завершим оперативный переезд как можно быстрее, сохраняя при этом полное соблюдение всех законов и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников.

Wargaming — компания, которая разработала World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blitz и другие игры.

