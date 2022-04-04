Джим Керри не хочет снова играть Маску или Эйса Вентуру

Джим Керри — популярный актёр, который получил известность благодаря комичным ролям. Многие познакомились с Керри благодаря франшизам «Маска» и «Эйс Вентура».

К сожалению, актёр вряд ли когда-нибудь вернётся к своим культовым ролям. По словам Керри, он не хочет подражать самому себе в попытке сделать лучше. Актёр считает, что так он растеряет вдохновение и чувство важности.

Скорее всего, я бы не хотел заново кого-то сыграть. Большую часть времени, когда вы делаете что-то, что действительно поражает людей, сиквелы получаются хуже. Если вы делаете это достаточно долго, то вы не используете своё оригинальное вдохновение, но при этом пытаетесь подражать себе.

Джима Керри можно увидеть в образе доктора Роботника в двух фильмах про Соника. 1 апреля актёр заявил, что завершает карьеру в кино, но ещё может вернуться.

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