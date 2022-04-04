SnowRunner выйдет на PS5 и Xbox Series. Бесплатный апгрейд и дата выхода

4 апреля издатель Focus Entertainment выложил свежий трейлер SnowRunner. В нём стала известна дата выхода игры для PlayStation 5 и Xbox Series. Некстген-версии выйдут 31 мая. Притом апгрейд для владельцев оригинальной игры будет бесплатным.

SnowRunner на PS5 и Xbox Series получит поддержку 4K-разрешения, 60 FPS, ускоренных загрузок и улучшенных текстур. На PS5 авторы пообещали задействовать фишки DualSense вроде тактильной отдачи и адаптивных триггеров.

ShowRunner — симулятор езды по бездорожью. Игрокам нужно взять в своё управление транспорт и заниматься различными задачами. В игре реалистичная физика, 40 уникальных машин и десятки заданий в мире. Можно играть как одному, так и с друзьями.

В данный момент SnowRunner доступна на ПК, PS4 и Xbox One.

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